Een werk van de beroemde Britse kunstenaar Banksy heeft zichzelf op ingenieuze wijze vernietigd nadat het voor ruim een miljoen euro op een veiling werd gekocht.

Het doek Meisje met Ballon was een gewild object bij een veiling in het beroemde veilinghuis Sotheby's in Londen. Het werk werd volgens de Britse krant Financial Times van tevoren een waarde van tussen 200.000 en 300.000 euro toebedeeld, maar daar werd tijdens de veiling flink overheen geboden.

Uiteindelijk ging het werk voor meer dan 1 miljoen pond (1,1 miljoen euro) onder de hamer. Kort na het winnende bod werd het doek echter versnipperd door een ingebouwd mechanisme dat in de lijst verborgen zat. Het verscheuren van het werk wordt omschreven als een grap van de kunstenaar zelf.

"We zijn door Banksy in de maling genomen", aldus de veilingmeester. "Dit hebben we nog nooit eerder meegemaakt. We zijn aan het uitzoeken wat dit voor de veiling betekent."

Het veilinghuis gaat uit van een grap

Het spuitverfwerk, dat een meisje met een rode ballon laat zien, is zeker door Banksy zelf gemaakt, getuige zijn handtekening die erop stond. De kunstenaar had ook de lijst zelf gemaakt, waardoor het veilinghuis uitgaat van een grap van de beroemde graffitiartiest.

Of de onfortuinlijke koper alsnog het volledige geldbedrag moet overmaken, is niet duidelijk. "Daarover zijn we nog in gesprek. Hij is even verrast als wij", stelde de veilingmeester. Sommige kunstkenners menen dat de repen stof nu nog meer waard zijn, omdat ze het resultaat zijn van een streek van Banksy zelf.

De ware identiteit van Banksy is niet bekend. De kunstenaar is bekend geworden met straatkunst waarin vaak politiek en humor centraal staan.