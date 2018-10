Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we elke week een overzicht van positief nieuws, met dit keer veel dierennieuws vanwege Dierendag.

Dierenmishandelaars mogen geen dieren meer houden

Daders van dierenmishandeling moeten wat minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) betreft een verbod van maximaal tien jaar op het houden van dieren krijgen, om te voorkomen dat ze opnieuw de fout in gaan. Dat staat in een wetsvoorstel dat dierenleed moet voorkomen.

Een houdverbod is nu al mogelijk, maar alleen als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijk straf. In de praktijk kan dit betekenen dat een veroordeelde na het uitzitten van zijn straf opnieuw dieren gaat houden, met alle gevolgen van dien. Met het nieuwe wetsvoorstel wordt dit voorkomen.

Australië schaft 'tampontaks' af

Australië schrapt de belasting op tampons, maandverband en andere menstruatieproducten. Verschillende partijen hadden al achttien jaar kritiek op de omstreden 'tampontaks' van 10 procent.

Volgens critici was het oneerlijk dat tampons en maandverband als "niet-essentiële luxeproducten" werden gezien. Dit in tegenstelling tot producten als condooms en scheermessen.

Weidesprinkhanen 'doen' het weer in Nederland

De weidesprinkhaan vestigt zich opnieuw in Nederland. Bij Fort Pannerden, aan de oever van de Rijn bij de grens met Duitsland is een populatie weidesprinkhanen gevonden. De vondst is volgens Nature Today "het eerste bewijs" sinds 1947 dat de insectensoort zich in Nederland voortplant.

In augustus was het voor de eerste keer in 26 jaar dat een weidesprinkhaan in Nederland werd waargenomen. Op de Lonnekerberg in Overijssel werd een mannetje gezien, maar bleek verder geen populatie aanwezig te zijn. In 1947 leefde een populatie in het Overijsselse Agelerbroek en rond 1900 in de buurt van Venlo.

Zeldzame karpersoort van uitsterven gered

De zogenoemde razorback sucker (scheermesrugkarper, red.), een zeldzame karperssoort in de Verenigde Staten, is van uitsterven gered. Amerikaanse biologen stelden vast dat de populatie van deze bepaalde soort zuigkarper weer toeneemt, nadat ze jarenlang op de rand van uitsterven heeft gebalanceerd.

Ooit zwommen er honderdduizenden exemplaren van de zoetwatervis rond in de Colorado-rivier. In de jaren tachtig waren daar naar schatting nog maar honderd van over. Door gericht beleid gaat het inmiddels weer beter met de karper. Onderzoekers schatten dat de populatie is gegroeid naar zo'n 55.000. De vis is nu geclassificeerd als een bedreigde diersoort.

Ruim 1 miljoen euro voor Sulawesi

Nog geen 24 uur na het begin van de nationale actie voor de slachtoffers van de aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi, was woensdag al ruim 1 miljoen euro op Giro555 gestort.

Ondertussen loopt de teller door. Hulporganisaties blijven de komende weken geld inzamelen voor de slachtoffers op Sulawesi. In Nederland zijn meerdere acties opgestart om geld op te halen, zo verzorgt een studentenvereniging in Wageningen een Indonesisch benefietdiner.

Door het natuurgeweld in Indonesië zijn zeker veertienhonderd mensen om het leven gekomen. De schade op het eiland is enorm.

Vermiste teckel na vijf jaar terug

Een gezin uit de Amerikaanse staat Connecticut heeft na vijf jaar zijn vermiste teckel terug. Een agent van de dierenpolitie zag de hond op een parkeerterrein en achterhaalde de eigenaren door middel van een microchip.

Het baasje had de dierenpolitie vijf jaar geleden gebeld om de vermissing van de teckel met de naam Lady door te geven. Het gezin dacht dat ze dood was. "We wonen in een bosrijke omgeving en waren bang dat ze was verdwaald of gedood door wolven."

Man krijgt verloren portemonnee na 23 jaar terug

Een man uit Heemskerk kreeg zijn verloren portemonnee na 23 jaar terug. De portefeuille is door een onbekend iemand achtergelaten bij zijn ouderlijk huis.

Alle pasjes zaten nog in de portemonnee, meldt NH Nieuws. De man verloor zijn beurs in 1995, waarna hij aangifte deed bij de politie.

De dochter van de man vond de portemonnee op de stoep van de Heemskerkse woning. Net als de identiteit van de vinder is evenmin duidelijk waar de portemonnee jarenlang heeft gelegen.

Minder incidenten met dieren op het spoor

Onder meer een lama, buffels en een ontsnapte pelikaan uit Artis waren dit jaar de oorzaak dat het treinverkeer werd stilgelegd. Toch hebben dieren de afgelopen maanden minder problemen veroorzaakt op het spoor. Dat komt volgens spoorbeheerder ProRail door de maatregelen die zijn getroffen om de incidenten met dieren terug te dringen.

In de eerste negen maanden van dit jaar zorgden dieren langs het spoor voor 1.334 (bijna-)aanrijdingen en incidenten. Daardoor liepen 3.009 treinen vertraging op, moesten ze worden omgeleid of werden ze geschrapt. In 2017 waren dat er in het hele jaar bijna 4.900.

