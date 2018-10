Een Pakistaanse ijscoman had, zonder dat hij het wist, meer dan een jaar lang omgerekend zo'n 16 miljoen euro op zijn bankrekening staan.

De 52-jarige man, die in een sloppenwijk van de stad Karachi woont, wist pas dat hij zo veel geld op zijn rekening had, op het moment dat de miljoenen alweer verdwenen waren. "Ik ben de grootste pechvogel ter wereld", zei de man. Hij verdient in het dagelijks leven omgerekend zo'n 3 euro per dag.

De ijscoman kwam erachter toen de Pakistaanse opsporingsdienst hem benaderde en er vragen over stelde. Zijn naam was opgedoken in een onderzoek naar verdachte transacties op meer dan zeventig bankrekeningen.

Er zouden via deze rekeningen miljoenen zijn weggesluisd. Volgens The Guardian zijn de transacties terug te leiden naar oud-president Asif Ali Zardari, die werd afgezet na onthullingen in de Panama Papers.

De ijscoman stelt dat hij slachtoffer is geworden van identiteitsfraude. Hij zegt dat hij nooit heeft geweten dat hij een bankrekening had. Hoewel de rekening wel is geopend met een kopie van zijn identiteitsbewijs, gelooft de opsporingsdienst hem wel, schrijft The Guardian.