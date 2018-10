Opmerkelijk Parkeerbeheerder bij Schiphol neemt intrek in huis vakantiegangers 130 x gedeeld Een medewerker van een bedrijf dat parkeerservice aanbiedt bij Schiphol heeft na het in ontvangst nemen van autosleutels intrek genomen in het huis van vakantiegangers uit het Friese dorp Gorredijk, meldt de politie woensdag.