Een medewerker van een bedrijf dat parkeerservice aanbiedt bij Schiphol heeft na het in ontvangst nemen van autosleutels intrek genomen in het huis van vakantiegangers uit het Friese dorp Gorredijk, meldt de politie woensdag.

Agenten gingen maandagavond op onderzoek uit nadat een buurman, die op het huis van de vakantiegangers zou passen, licht zag branden in de woning.

"Tot zijn verbazing deed er een man open die vertelde dat hij toestemming van de bewoners had om in de woning te verblijven omdat hij zelf geen huis heeft", aldus de politie. Het verhaal werd gecontroleerd bij de mensen die op vakantie waren en er "kwam meteen naar voren dat dit niet het geval was".

Het bleek dat de vakantiegangers hun huissleutel aan de ingeleverde autosleutels vast hadden gemaakt. "Omdat alle gegevens bekend waren bij deze werknemer, was hij naar hun huis gereden en had daar, samen met zijn vriendin, intrek genomen in het huis van de vakantiegangers."

Drugs van verdachten aangetroffen in huis Gorredijk

De man en zijn vriendin hebben volgens de politie gebruikgemaakt van de voorzieningen in de woning. Ook zijn er drugs van de verdachten aangetroffen. "Tevens was de man in het bezit van nog meer autosleutels waar wij onderzoek naar doen. Mogelijk heeft de man van meer woningen gebruikgemaakt terwijl de eigenaren op vakantie waren", meldt de politie.

De werknemer en zijn vriendin zijn opgepakt. Het gaat om een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 32-jarige vrouw uit de Filipijnen. De politie zegt dat zij vermoedelijk illegaal in Nederland is. "Ook hier gaat nog onderzoek naar plaatsvinden."