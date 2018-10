Het verdwenen standbeeld Peerd van Ome Loeks is weggehaald vanwege "een ludieke actie". Het Groningse standbeeld verdween in de nacht van zondag op maandag. De gemeente tastte in het duister over de reden waarom het beroemde standbeeld niet meer op zijn sokkel stond.

Volgens Dagblad van het Noorden is de verhuizing een actie om aandacht te vragen voor de zichtbaarheid van de Waddenzee.

Vooralsnog zegt de gemeente nog steeds niet te weten door wie of met welke reden het beeld is verwijderd. "Het beeld is verder onlangs nog helemaal gerestaureerd, dus er was ook helemaal geen reden om het beeld van zijn sokkel te halen. Dat doe je overigens ook niet zomaar eventjes."

Een aantal weken geleden riep de gemeenteraadspartij 100% Groningen op om het beeld te verplaatsen naar een mooiere plek in de binnenstad. Het standbeeld stond tot voor kort tegenover het hoofdstation. Op RTV Noord laat fractievoorzitter Marjet Woldhuis weten niets met de verdwijning te maken te hebben.

Het Peerd van Ome Loeks is een bekend standbeeld dat zijn bestaan ontleent aan een lied.

Het standbeeld voor de verwijdering (foto: ANP).