Britse politie stelt vast dat beruchte kattendoder niet bestaat

Opmerkelijk Nederlandse studenten winnen WK snelfietsen in VS 53 x gedeeld Lieke de Cock heeft het wereldkampioenschap snelfietsen gewonnen door met 120 kilometer per uur door de Nevadawoestijn in Amerika te fietsen. Dit deed ze in de VeloX 8 van het Human Power Team. Deze aerodynamische hightechligfiets is ontworpen en gebouwd door studenten van de TU Delft en Vrije Universiteit Amsterdam. update: 09:41