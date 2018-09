Waarschuwing voor poederbrief aan huisverkoper

In sommige zakjes zat wit poeder, in een andere chocola. De zakjes waren vergezeld van een brief op naam van de ontvanger, die was opgesteld in het Engels. De brief bevat dreigende taal.

In de brief staat onder meer dat "de toekomstige zakjes een andere inhoud kunnen bevatten die onplezierig voor potentiële kopers kan zijn''. Om dat te voorkomen, dient de ontvanger 150 euro te betalen in bitcoin.

Wie niet reageert, krijgt een 'aanmaning' waarin het bedrag is opgelopen tot 200 euro.

De politie adviseert een ontvangen zakje met poeder niet open te maken, maar de brief en het zakje direct naar een politiebureau te brengen.