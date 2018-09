Goed Nieuws: Homoseks legaal in India | Sneijder bondsridder

Homoseks niet langer illegaal in India

Seks tussen mensen van hetzelfde geslacht is niet langer illegaal in India. De uitspraak van de hoogste rechtbank van het land vernietigt een eerdere uitspraak uit 2013, die nota bene een wet uit de Britse koloniale tijd in stand hield.

Homoseks stond voorheen te boek als een 'onnatuurlijk vergrijp' in India. Daar stonden straffen op tot tien jaar cel.

Mensen buiten het rechtsgebouw reageerden met gejuich en vreugdetranen op de uitspraak en ze wapperden trots met regenboogvlaggen.

Bondsridder Sneijder speelt feestelijk afscheidsduel

Wesley Sneijder speelde zijn 134e en laatste interland voor Oranje. Na afloop van het oefenduel tussen Nederland en Peru (2-1) eerde de KNVB de 34-jarige middenvelder. Hij kreeg het bondridderschap, de hoogste onderscheiding binnen de bond.

Sneijder droeg tijdens zijn afscheidsinterland de aanvoerdersband en werd na iets meer dan zestig minuten onder luid applaus gewisseld.

Hoewel Sneijder niet uitstraalde emotioneel te zijn, was dat wel degelijk het geval. "Ik voel het wel echt vanbinnen. Het is klaar, gedaan. Dat merkte ik aan alles: het was mijn laatste sportmaaltijd, mijn laatste rit naar het stadion, mijn laatste wedstrijd. Ik heb genoten van elke seconde."

Trouwring na negentig jaar boven water

Een man in het Brabantse Berghem heeft de trouwring van zijn overleden grootvader gevonden. Het sieraad was sinds 1928 spoorloos, maar kwam bij het verwijderen van een buxushaag plotseling boven water.

De man heeft de ring overhandigd aan zijn "dolgelukkige" 87-jarige tante, die de ring op haar beurt teruggeeft aan haar neef.

De familie denkt dat de ring verdween tijdens de bouw van het huis.

Jinek bevallen van een zoon

Eva Jinek is bevallen van een zoon. De jongen heet Pax Valentijn van der Voorn.

"Hij is het beste dat ons kon overkomen", schrijft de presentatrice bij een foto van de baby op Instagram. Jinek kondigde in maart aan dat zij en haar vriend Dexter van der Voorn een kind verwachtten.

Jinek stopte eind juli, een week eerder dan gepland, met haar latenighttalkshow Jinek. Ze had een iets te hoge bloeddruk en last van verschillende zwangerschapskwalen.

Oeroud skelet langnekdinosaurus naar Boxtel

Het Oertijdmuseum in Boxtel prijst zich gelukkig met het skelet van een 150 miljoen jaar oude Diplodocus. De gigantische langnekdinosaurus is 20 meter lang en werd in 1993 opgegraven in de Verenigde Staten.

De komst van de Diplodocus is volgens het museum extra bijzonder, omdat zo'n groot en origineel dinosaurusskelet nooit eerder op een vaste tentoonstelling in Nederland te zien was. Het duurt overigens nog wel drie jaar voordat het zover is, de meeste van de ongeveer driehonderd botten moeten nog vrijgemaakt worden uit het omliggende gesteente.

Museumdirecteur René Fraaije steekt zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken. "Dit is ongehoord, ik heb er geen woorden voor. Wie kan nou zeggen dat-ie dit heeft?".

Meer bruinvissen geteld in de Oosterschelde

De populatie bruinvissen in de Oosterschelde herstelt zich weer. Vrijwilligers spotten veertig bruinvissen. Dat zijn er meer dan vorig jaar; toen er 34 werden geteld. De circa dertig spotters voeren in acht schepen over de Oosterschelde.

Woordvoerder Frank Zanderink van Stichting Rugvin spreekt van een "gezonde populatie" van de soort. "De slechte tijd is achter de rug, er zit weer groei in."

Bruinvissen zijn de kleinste soort walvisachtigen in de Noordzee en lijken op dolfijnen. En het leuke is dat zij het hele jaar in de Oosterschelde verblijven. Dat maakt de soort bovendien uniek.

