Aziatische student hangt zelfgemaakte protestposter in McDonald's Texas

Het stoorde Jevh Maravilla dat op de afbeeldingen in het restaurant alleen maar mensen met een lichte en een donkere huidskleur afgebeeld stonden.

Daarom maakte hij samen met een vriend een poster die qua toon en formaat overeenkwam met de affiches die in het filiaal hingen. Op de foto, die 80 dollar kostte, eten ze samen lachend een hamburger.

Het tweetal hing hun afbeelding op een onbewaakt moment in juli op een lege muur in het filiaal in Texas. Ze plaatsten een filmpje van de stunt op YouTube.

Poster hangt ondertussen al zeven weken aan de muur

De poster hangt inmiddels al 52 dagen in het fastfoodrestaurant, meldt Maravilla maandag op Twitter. In een korte reactie heeft McDonald's laten weten trots te zijn op de afbeelding en deze ook te laten hangen.

In een interview met een lokale omroep in Houston legt de student uit dat hij geïnspireerd raakte door het succes van diverse films met Aziatische acteurs in de Amerikaanse bioscopen.

In de bioscoop doen films met Aziaten het opvallend goed

De romantische komedie Crazy Rich Asians staat al weken bovenaan de bezoekerslijsten in Amerika. Ook in de succesvolle actiefilm The Meg en de thriller Searching, vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen te zien, worden hoofdrollen door Aziatische acteurs gespeeld.

Het is een opmerkelijke trend in de Amerikaanse filmwereld, want jarenlang waren Aziatische sterren vooral in bijrolletjes te zien.