Man gevonden die in Oss per ongeluk 3.800 euro betaalde voor glas wijn

De pintransactie vond zaterdagavond plaats bij poppodium Groene Engel. Doordat de fout pas later door het personeel werd ontdekt, was dagenlang onduidelijk wie te veel had betaald voor één drankje.

Er werd een poging gedaan het rekeningnummer van de persoon te achterhalen, maar dit bleek onmogelijk. De bank en de acquirer konden geen persoonsgegevens verstrekken in verband met privacyredenen. Na een oproep op sociale media en veel media-aandacht meldde zich een man bij het poppodium.

De man, die anoniem wil blijven, had een bericht over de zoektocht naar de pinner gelezen in een regionaal weekblad. Hij kon met een bankafschrift bewijzen dat hij de persoon was naar wie werd gezocht.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!