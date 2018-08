Bakkerij Anne & Frank in centrum Amsterdam verandert naam vanwege ophef

De naam van de bakkerij leidde de afgelopen dagen tot veel ophef op sociale media en diverse websites. Mensen op Twitter vonden de naam "bizar", "smakeloos" en "schaamteloos".

Eigenaar Roberto Barsoum noemt de ophef in een interview met lokale omroep AT5 'nogal onverwachts'. ''Anne Frank is voor heel veel mensen een heldin en voor mij ook", stelt hij. "Omdat mijn zaak in de buurt van het Anne Frank Huis zit, leek het me wel een mooie naam."

Hij beklemtoont dat hij niemand heeft willen kwetsen. ''Wat zij heeft meegemaakt, is nogal wat. Ik vond het daarom gewoon een mooi eerbetoon."

Nieuwe naam nog niet bekend

De letters worden volgens Barsoum maandag nog van de pui verwijderd. "Het is maar een klein zaakje waar we een paar croissants per dag willen verkopen. Als ik mensen kwets met deze naam, bedenk ik liever iets anders."

Hij overweegt de bakkerswinkel nu 'Andere koek' te noemen. ''Maar ik ga daar nog even goed over nadenken, want wil niet weer mensen pijn doen.''

Het joodse meisje Anne Frank zat met haar familie ruim twee jaar ondergedoken in een pand aan de Prinsengracht. Over deze periode in het Achterhuis hield zij een dagboek bij.

Anne Frank overleed in Bergen Belsen

Haar vader Otto Frank publiceerde het boek na de oorlog; er werden wereldwijd vele tientallen miljoenen exemplaren van verkocht.

De familie Frank en vier andere onderduikers werden in augustus 1944 ontdekt en naar Duitsland gedeporteerd. Anne, haar moeder en haar zus overleden in concentratiekampen.

