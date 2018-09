Speciale maatregelen op Erasmusbrug schrikken spookfietsers af

Opmerkelijk Man gevonden die in Oss per ongeluk 3.800 euro betaalde voor glas wijn 116 x gedeeld De man die in Oss per ongeluk ongeveer 3.800 euro betaalde voor een glas wijn van 3,80 euro is gevonden. Het poppodium waar dit gebeurde, maakt woensdagavond bekend dat het 'pinslachtoffer' zich heeft gemeld.