Goed nieuws: Nederlanders bewegen veel | Weer plassen in trein

Nu al recordaantal zomerse dagen

Nederland heeft in 2018 nu al een recordaantal zomerse dagen gehad. Om officieel van een zomerse dag te spreken, moet er in De Bilt minstens 25 graden Celsius gemeten worden en dat gebeurde zondag al voor de 51e keer dit jaar.

Normaal telt een heel jaar 26 dagen waarop de maximumtemperatuur in De Bilt op 25 graden of meer uitkomt. Dit jaar telt dus al bijna de dubbele hoeveelheid. In 2006 werd het recordaantal van 51 zomerse dagen pas op 22 september bereikt.

Nederlanders bewegen meer dan andere Europeanen

Volgens een rapport van de Europese Commissie fietst, wandelt, tuiniert of zwemt 80 procent van de Nederlanders wekelijks. Dat is het meest van alle Europeanen, waaronder het gemiddelde op 44 procent ligt.

Dat blijkt uit het rapport Eurobarometer - sport en fysieke activiteit van de Europese Commissie. Daarvoor is in 2017 bij ruim 28.000 Europeanen van vijftien jaar en ouder onderzocht hoe regelmatig zij bewegen. Er deden 1.040 Nederlanders mee aan het onderzoek.

Het hoge percentage in Nederland ligt volgens kenners vooral aan de goede infrastructuur. Doordat er veel fiets- en voetpaden liggen, is het makkelijk om erop uit te trekken of de fiets te pakken. Ook speelt het verenigingsleven in Nederland een belangrijke rol.

Reizigers NS-sprinters kunnen weer naar toilet

De eerste twee nieuwe sprinters van de NS rijden vanaf donderdag op het Nederlandse spoor. Reizigers kunnen in deze treintoestellen weer naar het toilet. Op termijn moet dat in alle 131 sprinters op het spoor weer kunnen.

Het ontbreken van een toilet in de sprinter kwam de NS jaren geleden op veel kritiek te staan. In een poging de zorgen bij de reizigers met hoge nood weg te nemen, introduceerde het bedrijf de plaszak. Deze plastic zak konden reizigers vol plassen in een lege cabine van de machinist.

Het gebruik van de plaszak bleef beperkt tot noodmaatregel in bijvoorbeeld een stilgevallen trein.

Ticketmaster stopt met gehate doorverkoopsite

Concertkaartenverkoper Ticketmaster stopt met Seatwave, een website waarop mensen hun gekochte concertkaartjes kunnen doorverkopen. Vanaf maandag kunnen er geen nieuwe tickets meer op Seatwave geplaatst worden.

De Autoriteit Consument en Markt had twee jaar geleden onderzoek naar de verkoop via sites als Seatwave gedaan. Aanleiding daarvoor was de doorverkoop van kaartjes voor Adele. Dat optreden was razendsnel uitverkocht. De verkochte kaartjes werden vervolgens voor veel geld doorverkocht.

Ticketmaster lanceert binnenkort een 'ticketmarktplaats' waarop mensen tickets kunnen kopen en verkopen voor de originele prijs of minder.

Koopavonden trekken steeds meer publiek

Koopavonden werden in de eerste helft van 2018 drukker bezocht dan een jaar eerder, meldt onderzoeksbureau RMC. Hiermee wordt de dalende trend van de afgelopen jaren voor het eerst doorbroken.

Op donderdag- en vrijdagavonden waren weer meer bezoekers in de winkels te vinden dan in de eerste helft van vorig jaar. Het gaat om stijgingen van respectievelijk 4 en 9 procent, die vooral door een drukker tweede kwartaal zijn behaald.

In de afgelopen jaren lieten de donderdagavonden een grote daling zien. In sommige steden halveerde het aantal bezoekers zelfs.

Nieuwe Kerk krijgt kunst van Dalai Lama

De Nieuwe Kerk in Amsterdam krijgt voor een nieuwe tentoonstelling een kunstwerk uit de persoonlijke bezittingen van de Dalai Lama in bruikleen.

De rolschildering komt uit de negentiende eeuw en is gemaakt in Tibet. Het kunstwerk is onderdeel van een reeks schilderingen die het levensverhaal van Boeddha laten zien.

De geestelijk leider zal het kunstwerk tijdens de opening van de tentoonstelling op 15 september zelf komen bekijken.

New York betaalt collegegeld medicijnstudenten

De studie geneeskunde aan de universiteit van New York is voortaan gratis. The New York University School of Medicine (NYU) biedt huidige en toekomstige studenten een kosteloze opleiding, omdat steeds meer studenten zich zorgen maakten over hun studieschuld.

De universiteit is bang dat dit in de toekomst tot een tekort aan dokters leidt, omdat de studenten zich laten afschrikken door de hoge kosten van een studie geneeskunde. Een studiejaar kost in New York alleen aan collegegeld al 55 duizend dollar (ongeveer 48 duizend euro).

In Amerika kunnen alleen kinderen uit rijke geslachten een universitaire opleiding bekostigen zonder te lenen. De studie geneeskunde is een van de duurste opleidingen die er is.

Zeldzame slingeraap geboren in Apenheul

In Apenheul is dinsdag een Colombiaanse slingeraap geboren. Van de zeldzame diersoort leven er in het wild nog maar een paar honderd.

Moeder Choco en haar dochter zijn meteen voor bezoekers te zien, meldt het Apeldoornse dierenpark. De verzorgers denken nog na over een passende naam voor het meisje.

Apenheul is al zo'n 25 jaar bij een internationaal fokprogramma voor Colombiaanse slingerapen aangesloten om de soort in dierentuinen in stand te houden.

