Doorrijder ongeluk VS vast doordat Reddit-gebruiker auto-onderdeel herkende

Opmerkelijk Twee uit verzorgingshuis weggelopen senioren gevonden op Duits metalfestival 27 x gedeeld De politie in Duitsland heeft in het afgelopen weekend een zoekactie in gang gezet, nadat een verzorgingshuis de vermissing van twee oudere mannen had gemeld. De senioren zijn na een lange zoektocht gevonden op het metalfestival ​Wacken Open Air.