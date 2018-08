Australische politici overspoeld door verzoeken om portret Elizabeth II

Opmerkelijk Agave groeit in tuin in Den Hoorn door warmte uit tot plant van ruim 4 meter 67 x gedeeld De woestijnplant agave die al meer dan veertig jaar in de tuin van Wim de Lange uit het Zuid-Hollandse Den Hoorn stond, is door het warme weer ineens hard gaan groeien. De plant is tot een hoogte van maar liefst 4 meter gegroeid.