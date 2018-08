Agave groeit in tuin in Den Hoorn door warmte uit tot plant van ruim 4 meter

"Vanaf begin juli kwamen er nieuwe bladeren aan de plant en daarna groeide de plant 10 centimeter per dag", vertelt De Lange na berichtgeving van Omroep West. Inmiddels heeft de plant een lengte van 4,10 meter bereikt.

"Vanaf ongeveer 60 centimeter hoogte zitten er bloemetjes aan de plant. Ik ben naar een botanische tuin geweest om te vragen of het normaal is dat de agave zo bloeit. Daar vertelden ze dat de agave eens in de veertig jaar bloeit en dan een lengte kan bereiken van 3,5 meter. Dat mijn plant meer dan 4 meter hoog is, vind ik wel bijzonder", aldus De Lange.

De Lange kocht de agave 43 jaar geleden als klein plantje van zo'n 4 centimeter. "Ik heb de plant geregeld in een andere pot geplaatst. En in de winter pak ik hem in, zodat hij de kou kan overleven. Dat kan prima, want de plant kan tot 6 graden vorst hebben. Maar toen ik de agave kocht, had ik nooit verwacht dat die tot zo'n lengte uit zou groeien."

Hoelang de agave zijn bloeiperiode nog volhoudt is de vraag, want dinsdag is voorlopig de laatste dag dat het tropisch warm is. Vanaf woensdag slaat het weer om en is er kans op meer regen en daalt de temperatuur. "Ik verwacht dat de plant instort als hij is uitgebloeid", aldus De Lange. "De agave gaat dan dood, waarna er volgend jaar hopelijk weer nieuwe stekjes uitgroeien."

Toen de stengel uit de agave nog maar een paar centimeter was.