Opmerkelijk Dronken Litouwer vlucht met politieauto in Zeeuws Hoek 28 x gedeeld Een Litouwer onder invloed van alcohol is er in Zeeuws-Vlaanderen korte tijd vandoor gegaan met een politieauto. De 27-jarige man was vanaf de achterbank naar voren gekropen, nadat hij samen met een 33-jarige kompaan voor gevaarlijk rijgedrag gearresteerd was.