Amerikaanse vrouw overleeft week onderaan klif na val van zestig meter

De vrouw was sinds 6 juli vermist. Ze was onderweg van haar woonplaats Portland naar haar zus die in de buurt van Los Angeles woont. Voor het laatst werd ze gezien op een bewakingscamera van een benzinestation. Tot de wandelaars haar vrijdag vonden aan de voet van een klif. Ze zagen haar wagen half in zee liggen.

Later verklaarde de vrouw dat de macht over het stuur kwijt raakte, omdat ze moest uitwijken voor een dier. Daardoor stortte ze met auto en al van de klif en kwam zestig meter lager terecht. Ze hield aan het ongeluk alleen een bezeerde schouder en een hersenschudding over.

Volgens reddingswerkers heeft de vrouw veel geluk gehad. "De meeste overleven de val niet en als dat wel zo is dan worden ze gepakt door de oceaan. Zij heeft het geluk gehad dat ze beide heeft overleefd", aldus een woordvoerder van de politie.