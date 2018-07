Chinees vliegtuig maakt noodafdaling nadat copiloot e-sigaret rookt

Dat meldt het Chinese staatsmedium China News vrijdag. Het vliegtuig was van Hongkong onderweg naar Dalian, een plaats in het noordoosten van China. Tijdens de vlucht moesten de piloten een noodafdaling naar 3 kilometer hoogte maken.

De rook van de e-sigaret van de copiloot had zich door de passagierscabine verspreid. Daarnaast waren luchtinstallaties verkeerd uitgezet, zonder dat de piloot ervan op de hoogte was gesteld, en dat leidde tot een daling van het zuurstofniveau in de cabine. Als gevolg hiervan kwamen de zuurstofmaskers in het toestel naar beneden.

Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat het rookgedrag van de copiloot het incident in de Boeing 737 veroorzaakt heeft. Het is niet duidelijk of de medewerker van Air China ontslagen is.