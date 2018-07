Canadese vrouw rijdt per ongeluk twee weken lang in verkeerde auto

De vrouw huurde eind juni een zwarte Nissan Sentra in de Canadese stad Cornwall. Ze gebruikte de wagen direct voor een bezoek aan de supermarkt. Na het doen van boodschappen is ze op de drukke parkeerplaats in een zwarte onvergrendelde auto gestapt. De vrouw drukte op de startknop en reed naar huis.

Niet lang daarna ontving de politie een melding van een gestolen Nissan Infiniti. Het voertuig was verdwenen van de parkeerplaats bij de supermarkt.

"Twee weken lang reed de vrouw rond en gebruikte ze de auto voor haar dagelijkse bezigheden", schrijft de politie op Facebook. Ze had niet door dat het niet de auto was die ze even daarvoor had gehuurd. De vrouw was niet tevreden met de huur, omdat de auto slordig was en er zelfs golfclubs in lagen.

Toen ze de auto bij het verhuurbedrijf wilde retourneren, keek de verhuurder vreemd op toen hij de sleutels van een ander type auto in ontvangst nam. Hij vroeg de vrouw waar ze deze auto vandaan had gehaald. Nadat de vrouw en de verhuurder haar route reconstrueerden, bleek de gehuurde auto nog op de parkeerplaats bij de supermarkt te staan.

Volgens de politie was de vrouw "een beetje in de war en beschaamd", toen ze de melding deden bij de politie. Agenten wisten de daadwerkelijke eigenaar van de Infiniti snel op te sporen en konden zijn auto teruggeven. Hij bleek zijn elektronische autosleutel in zijn auto hebben laten zitten.

De politie spreekt van een "vrolijk einde van een gecompliceerde autohuur", maar stipt wel aan dat automobilisten moeten opletten met het gebruik van elektronische sleutels. "Je weet nooit wie ermee vandoor gaat".