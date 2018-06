Franse tiener in cel na per ongeluk oversteken grens VS tijdens hardlopen

De negentienjarige Cedella Roman was op bezoek bij haar moeder in het zuidwesten van Canada. Toen ze een stukje ging joggen, passeerde zij zonder het te weten de grens met de VS waar zij door de grenspolitie werd aangehouden.

Omdat ze geen juiste papieren bij zich had, arresteerde de grenswachten de Française. Ze werd met een gevangenentransport naar een detentiecentrum gebracht in Tacoma, ongeveer 200 kilometer verderop in de staat Washington. Ze kon daar haar moeder waarschuwen. De moeder bracht papieren van haar dochter mee maar kreeg te horen dat die eerst door de Canadese autoriteiten moesten worden goedgekeurd.

Het duurde uiteindelijk twee weken voordat de Canadese en Amerikaanse autoriteiten het erover eens werden dat de jonge Française naar Canada terug mocht.