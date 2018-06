Goed nieuws: Zeeleeuwtje geboren | Ebola onder controle

Opnieuw zeeleeuwtje geboren in ARTIS

In ARTIS is woensdagnacht het derde Californische zeeleeuwtje van de dierentuin geboren. Het geslacht van de zeeleeuwpup is nog onbekend. Het jong zit samen met zijn moeder nog in het binnenverblijf, gescheiden van de groep. Op deze manier kunnen de twee hun band versterken. Het jong is nog niet te zien voor publiek.

'Patiënten sneller beter door herstelapp'

De eHealth-toepassing Ikherstel, ontwikkeld om mensen sneller te laten herstellen van hun operatie, lijkt succesvol. ​Uit onderzoek is gebleken dat patiënten gemiddeld vijf dagen eerder opknappen na een ingreep. Het onderzoek is gehouden onder 344 patiënten in verschillende Nederlandse ziekenhuizen.

Nederland weer bij meest innoverende landen in Europa

Nederland behoorde vorig jaar op het gebied van innovatie opnieuw tot de koplopers in de EU. Dat blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie. Bij het onderzoek wordt ondere andere gekeken naar de investeringen in nieuwe technologie, de aanwezige publiek-private samenwerking, de kwaliteit van het onderzoek en de werkgelegenheid bij innovatieve bedrijven.

Nederland heeft zich vorig jaar volgens de Europese Commissie vooral verbeterd op het gebied van financiering en de beschikbaarheid van risicokapitaal. Ook de kwaliteit van wetenschappelijke publicaties is bovengemiddeld.

Nederlandse politie redt kinderen uit online seksnetwerk Filipijnen

De Nederlandse, Australische en Filipijnse politie hebben gezamenlijk achttien kinderen uit situaties gered waarbij sprake was van online misbruik. De kinderen, van wie de jongste vijf maanden oud is, werden door hun familie op internet 'aangeboden'. Mensen die op het netwerk inlogden, lieten de kinderen op bestelling misbruiken.

Premier Nieuw-Zeeland eerste wereldleider in 28 jaar die van kind bevalt

De premier van Nieuw-Zeeland, Jacinda Ardern, is donderdag in Auckland bevallen van een meisje. Ze is de eerste wereldleider in 28 jaar tijd die een kind krijgt tijdens haar ambtsperiode. De 37-jarige socialist is namens de Labour-partij sinds oktober vorig jaar hoofd van de regering. Ze is ook nog de jongste premier die het land ooit heeft gehad. Vlak voor ze als premier aan de slag ging, kwam ze erachter dat ze zwanger was.

De Nieuw-Zeelandse premier is de tweede gekozen wereldleider die een kind krijgt tijdens de ambtsperiode. De Pakistaanse premier Benazir Bhutto was in 1990 de laatste vrouwelijke premier die tijdens haar ambtsperiode beviel.

Meer dan duizend arrestaties bij wereldwijde actie tegen stroperij

Bij een wekenlange wereldwijde actie tegen stropers zijn ongeveer 1.400 verdachten gearresteerd en is onder andere 1,3 ton ivoor in beslag genomen, zo heeft de organisatie voor bedreigde diersoorten Cites woensdag bekendgemaakt. De beschermers zagen ook kans om nog levende dieren te redden, zoals 48 apen en 14 grote katachtigen als luipaarden en jaguars. Verder werden nog eens 27.000 reptielen en 4.000 vogels ontdekt.

Digitaal meldpunt helpt overlast eikenprocessierups in kaart te brengen

Een nieuw digitaal meldpunt moet helpen de overlast door eikenprocessierupsen in kaart te brengen. Het bedrijf Civity heeft de website jeukrups.nl gelanceerd waar iedereen kan laten weten waar de plaaginsecten zijn gesignaleerd.

Eikenprocessierupsen gaan in de zomer massaal op zoek naar eten in eiken en op andere plekken. Nederland telt vele honderden miljoenen exemplaren. Elke rups heeft 800.000 minuscule haartjes die, als ze op de huid, in ogen of in de longen van mensen belanden, veel jeuk en overlast kunnen veroorzaken. De rupsen zijn ook erg gevaarlijk voor huisdieren.

Experts op het gebied van bestrijding van de rups adviseren het probleem aan te pakken door meer natuurlijke vijanden van de rups in de omgeving te plaatsen of door in maart al nesten met bestrijdingsmiddelen te bespuiten. Dit is echter iets dat gemeenten amper doen.

Civity wil aan het eind van de zomer de vergaarde gegevens ook delen met het Kenniscentrum Eikenprocessierups van Wageningen University & Research.

WHO denkt dat ebola grotendeels onder controle is in Congo

De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is grotendeels onder controle, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Sinds 9 juni zijn geen nieuwe gevallen ontdekt. Op die datum overleed de laatste persoon aan ebola in het land. De WHO beziet de situatie met "voorzichtig optimisme", ondanks het feit dat in afgelegen gebieden langs de rivier Congo nog wel onbekende besmettingen zouden kunnen zijn, omdat deze mensen nog niet zijn gevonden.

