Dief probeert in restaurant met gestolen creditcard serveerster te betalen

De 21-jarige Shamon West had zondag op een tankstation in Arkansas ingebroken in de auto van Flora Lunsford en daarbij haar tas meegenomen. Daarna stapte hij zonder voor het tanken te betalen in zijn eigen auto en reed hij weg.

Twee dagen later moest Lunsford als serveerster in een plaatselijk restaurant werken. Toen een man na zijn maaltijd met een creditcard wilde betalen, zag de Amerikaanse vrouw tot haar verbazing haar eigen naam op de kaart staan. Daarop belde ze de politie, die al snel ter plaatse was om de dief in de boeien te slaan.

Een woordvoerder van de politie liet weten niet bepaald onder de indruk te zijn van de intelligentie van de dief. "In de tas zat ook haar rijbewijs met een foto van haar, dus hij had kunnen weten hoe ze eruitziet."

West zit nu een celstraf voor inbraak en diefstal uit.