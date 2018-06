Gast restaurant Breda vindt parel tijdens eten van oester

De bezoeker van restaurant Ruitersbosch voelde dinsdagavond bij het eten van een oester iets hards in zijn mond. Toen hij zijn mond leegde, bleek het een parel te zijn.

Chef-kok Mark Van der Horst kon zijn ogen niet geloven toen hij de parel zag. ''Ik maak al twintig jaar oesters open en dit heb ik nog nooit gezien. De kans dat er een parel in een oester zit is volgens mij 1 op 100.000. Dit is heel leuk.''

Oesters worden in de keuken altijd gecontroleerd door personeel. ''Maar deze parel zat verstopt in het vlees. Hij was niet te zien en dat is best bijzonder, gezien de omvang. Het is een redelijk grote variant.''

De gast was verbaasd toen hij een parel op zijn bord zag liggen. ''Hij riep me en zei: kijk hier eens naar. Het is een klein wonder. Zelf hoefde hij de parel niet te hebben. Hij zei dat we er maar iets leuks van moesten doen.''

Aandenken

Een vriend van Van der Horst is juwelier. ''Hij zegt dat één parel niet heel waardevol is. We kunnen er beter een mooi sieraad van laten maken, als aandenken. Ik weet zeker dat mijn dochter Sofie daar heel blij mee zou zijn.''

In de toekomst gaat Van der Horst de oesters beter controleren op parels. ''Wie weet heb ik binnenkort een hele ketting.''