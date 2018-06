Goed nieuws: Markthal Rotterdam weer muizenvrij en mogelijk leven op Mars

Nederland krijgt een warm weekend met zomerse temperaturen voorgeschoteld. Zaterdagochtend kunnen nog enkele buien vallen, maar daarna breekt de zon snel door. 's Middags kan het 28 graden worden. Zondag koelt het iets af, maar landinwaarts zijn alsnog temperaturen rond de 26 graden mogelijk.

In Burgers' Zoo zijn twee Sri Lankaanse pantertjes geboren. Een half jaar geleden beviel de pantermoeder ook al, maar toen at ze een van haar jongen op binnen tien dagen. Daarom hield de dierentuin de bevalling nu tien dagen stil. Nu lijkt echter alles goed te gaan.

Tijdens een natte editie van Alpe d'HuZes is ruim 11 miljoen euro opgehaald voor onderzoek tegen kanker. Fietsers, lopers en handbikers beklimmen tijdens het goede doel tot zes keer de Alpe d'Huez in de Franse Alpen. In totaal deden zo'n 4.500 deelnemers mee.

In Rotterdam kunnen bezoekers van de Markthal weer winkelen en eten vrij van een muizenplaag. Nadat meerdere kramen de hygiëne niet op orde hadden kwam er verscherpt toezicht door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Daarop startte de Markthal met een muizenoffensief. Voor de ondernemers en bezoekers heeft dat positief uitgepakt; de aanpak is "een succes", aldus de NVWA.

Het Dierenrijk in het Brabantse Nuenen heeft er een lynx bij. Het vrouwtje heeft nog geen naam gekregen. In het park wonen nu in totaal vier lynxen. Het duurt ongeveer een jaar voordat de jongste telg helemaal op eigen poten kan staan.

Werkgevers en vakbonden in het primair onderwijs hebben een cao-akkoord bereikt. Leerkrachten en andere medewerkers in het basisonderwijs krijgen er 2,5 procent salaris bij. Acties zijn nog niet voorbij omdat er een kloof blijft tussen het basis- en voortgezet onderwijs, maar minister Arie Slob (Onderwijs) laat weten blij te zijn met deze stap.

Marswagentje Curiosity heeft organische moleculen op de rode planeet aangetroffen. Deze zouden erop kunnen wijzen dat er vroeger leven op Mars is geweest, dat maakte NASA donderdag bekend. Volledige zekerheid geeft de vondst nog niet, maar het is reden voor de NASA om te blijven zoeken naar bewijs voor leven op de planeet.

Vanaf september is het in Zwolle mogelijk om over een fietspad van gerecycled plastic te fietsen. Het gaat om een testtraject van 30 meter om te kijken hoe interessant de techniek is. De provincie Overijssel wil rond de jaarwisseling ook een tweede pad hebben aangelegd in de provincie.

In Purmerend is een dief ontmaskerd die zwembroeken, babylakens en poppenkleertjes heeft gestolen. Het bleek om een poes te gaan. De 'kledingdief' werd vastgelegd door een camera van een van de buurtbewoners. De buit van de kat is echter nog niet teruggevonden.