Fransman wint voor de tweede keer in twee jaar tijd 1 miljoen bij loterij

De man won zijn eerste miljoen in november 2016. De kans dat hij daarna nogmaals zou winnen, was een op zestien biljoen, zeggen wiskundigen in Le Parisien. Toch is hij sindsdien gewoon blijven spelen.

Volgens de verkoper van het lot reageerde de winnaar amper op zijn tweede miljoen, al melden Franse media dat de man zei dat hij blijft spelen, omdat alles per drie komt.

De loterij is een tweede trekking van EuroMillions. Deelnemers doen altijd aan beide trekkingen mee. De loterij wordt in meerdere landen in Europa gehouden.

