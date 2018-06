Engels waterbedrijf beledigt man in brief aan klanten

Wessex Water wilde inwoners van een straat in de plaats Chippenham op de hoogte brengen van naderende werkzaamheden aan het waternet, meldt de Engelse nieuwssite Inews.

Tussen alineas over hoe de klanten het best met de bijkomende overlast konden omgaan, stond ook de zin "Tom Wysocki is a twat" - vrij vertaald: een klootzak.

Het waterbedrijf heeft een onderzoek naar de kwestie ingesteld, nadat de brief door enkele klanten op Twitter werd gezet.

"Er is met een brief over werkzaamheden aan het waternet geknoeid, waardoor die ongepaste taal bevatte", aldus het bedrijf in een verklaring. "We bieden klanten die in de bewuste straat wonen onze verontschuldigingen aan."