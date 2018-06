Oslo plaatst omstreden kabouterkunstwerk

De ruim zes meter hoge kabouter wordt in het Ekebergpark in Oslo geplaatst.

In een interview met NRK zegt McCarthy dat hij in de jaren zeventig op het idee kwam toen hij een buttplug cadeau kreeg. "Het leek op een sculptuur van Brancusi (een Roemeense beeldhouwer, red.)", vertelt de Amerikaan. "Ik vond het grappig dat een object uit de hoogcultuur, erg op een seksspeeltje leek."



De kunstenaar legt uit dat zijn idee goed werkt, omdat het een kerstman is die een kerstboom vasthoudt. "Tegelijkertijd lijkt het ook op een seksspeeltje en een Brancusi", vervolgt McCarthy. "Het werkt dus op drie niveau's."

De kabouter wordt donderdag om 18.00 uur onthuld.

Controversieel

Eerdere werken van dezelfde kunstenaar hebben in het verleden voor veel opschudding gezorgd. In Parijs werd in 2014 een 24 meter hoge opblaasbare kerstboom geplaatst, die eveneens op een buttplug leek. Vandalen haalden al vrij snel de luchttoevoer eruit en vernielden het werk. Daarna werd besloten deze niet meer op te blazen.

In 2003 zou een soortgelijk sculptuur in Rotterdam geplaatst worden op het Doelenplein. Winkeliers kwamen in opstand tegen het beeld. Daarna werd het werk verplaatst naar het museum Boijmans van Beuningen in de stad.

Sinds november 2008 is de kabouter te vinden op het Eendrachtsplein in Rotterdam.