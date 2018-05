Tv-predikant VS vraagt volgelingen 54 miljoen dollar voor vierde privévliegtuig

Opmerkelijk Beschonken bestuurder opgepakt na ophalen dronken vriend bij politiebureau 23 x gedeeld Een dertigjarige man uit Amsterdam is zaterdagochtend opgepakt wegens rijden onder invloed. Hij was naar het politiebureau in Zwolle gereden om een vriend op te halen, die zelf ook was opgepakt voor beschonken rijden.