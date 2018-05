Man krijgt Franse nationaliteit na redding kind (4) aan balkon Parijs

Het gesprek vond maandagochtend plaats. Gassama werd bekend nadat een video van zijn reddingsactie 'viral' ging op sociale media. De man klauterde van balkon naar balkon om een jongetje te redden dat aan een balkonrand bungelde.

De krant Le Parisien bericht dat Gassama langsliep toen hij een groep toeschouwers bij het gebouw zag staan. Daarop kwam hij in actie. In minder dan een minuut klom de man naar boven om het kind in veiligheid te brengen.

Moedige daad

De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, feliciteerde de man met zijn ''moedige daad''. Ze zei Gassama ook te hebben gebeld om hem persoonlijk te bedanken. De van oorsprong Malinese man vertelde pas enkele maanden in Frankrijk te zijn en in het land te willen blijven.

''De stad Parijs wil hem uiteraard graag helpen bij zijn pogingen zich te vestigen in Frankrijk'', aldus de burgemeester.

Hidalgo noemt Gassama volgens de BBC ook wel "Spiderman of the 18th", refererend naar de superheld en het 18e arrondissement, waarin de reddingsactie plaatsvond. "Zijn heroïsche daad is een voorbeeld voor alle inwoners van Parijs."