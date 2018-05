Volgens de politie was de dertigjarige Amsterdammer "even vergeten" dat hij zelf ook had gedronken.

"Hij kon na een korte rit in zijn eigen auto ook een bezoekje brengen in het politiebureau", aldus de agenten. Zijn 39-jarige vriend was in de nacht van vrijdag op zaterdag opgepakt voor rijden onder invloed van alcohol. Ook had de man geen rijbewijs.

De 39-jarige man is inmiddels weer op vrije voeten.