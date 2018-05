Goed nieuws-overzicht: Meer Nederlanders op vakantie en haaitjes geboren

Nederlanders dit jaar meer op zomervakantie

Meer Nederlanders gaan dit jaar op zomervakantie. Dat blijkt uit cijfers van NBTC-NIPO Research. In vergelijking met vorig jaar gaan er ruim 240.000 Nederlanders meer met vakantie.

De favoriete bestemming blijft Frankrijk, met 1,3 miljoen vakantiegangers. Spanje en Italië volgen op de tweede en derde plaats met respectievelijk 1,1 miljoen en 850.000 Nederlanders. Het aantal binnenlandse vakanties is met 1 procent ook licht gestegen.

Friesland in top drie Europese bestemmingen in Lonely Planet

Friesland behoort volgens reisgids Lonely Planet tot de drie beste bestemmingen in Europa. Met een derde plaats is dit de hoogste notering voor een Nederlandse regio of stad in de bekende reisgids ooit.

De Italiaanse regio Emilia-Romagna voert dit jaar de ranglijst aan, gevolgd door de Noord-Spaanse regio Cantabrië.

Middeleeuwse kruik opgegraven in Heerlen

Bij opgravingen in Heerlen zijn meerdere middeleeuwse resten gevonden. De vondsten waren verrassend, aangezien de archeologen op zoek waren naar Romeinse werken. De meest bijzondere vondst was een kruik uit de late middeleeuwen.

Wat de opgraving bijzonder maakt is dat het meer vertelt over de geschiedenis van Heerlen. "Buiten de grenzen van zo’n middeleeuwse vesting bevonden zich zones waar ambachtelijke activiteiten plaatsvonden, zoals pottenbakken", vertelt regioarcheoloog Hilde Vanneste die betrokken was bij de opgraving.

Scheepslading met waarde van miljarden euro's gevonden

Voor de kust van Colombia is de lading van het Spaanse handelsschip San José gevonden. Het schip zonk ruim drie eeuwen geleden. Volgens The New York Post is ligt de totale waarde van de lading op veertien miljard dollar.

Het wrak van het schip, dat de "heilige graal van de scheepswrakken" genoemd wordt, werd in november 2015 al teruggevonden.

Erwin Olaf schenkt honderden foto's aan Rijksmuseum

Fotograaf Erwin Olaf schenkt honderden foto’s aan het Rijksmuseum. Naast de foto’s geeft Olaf ook zeven video’s en meerdere tijdschriften aan het museum in Amsterdam.

Het Rijksmuseum koopt ook zestig foto’s en drie video’s van Olaf voor 200.000 euro. De foto’s zullen volgend jaar tentoongesteld worden.

Wolf wil zich mogelijk in Drenthe vestigen

In natuurgebieden in Midden-Drenthe is de afgelopen maanden herhaaldelijk een wolf gezien. Volgens Staatsbosbeheer is dit mogelijk een teken dat de wolf zich hier wil vestigen.

Een wolf beschouwt een gebied als territorium, als hij daar een half jaar verblijft. Niet voor iedereen is de wolf goed nieuws, zo hebben ze het vaak gemunt op schapen. Schade die door de wolf wordt gedaan, wordt uitbesteed aan het BIJ12/Faunafonds. Gedupeerde schapenhouders kunnen hier terecht.

Botanicus stuit op nieuwe tropische plant in Burgers' Zoo

In het tropische regenwoud van dierenpark Burgers' Zoo is een nieuwe tropische plant ontdekt. De voor de wetenschap nog onbekende dracaenasoort is aangetroffen door botanicus Theo Damen.

Waarschijnlijk maakte de plant al onderdeel uit van de Wageningse collectie die nu in Burgers’ Bush staat.

Haaitjes geboren in Deltapark Neeltje Jans

In Deltapark Neeltje Jans zijn zaterdag drie witpuntrifhaaien geboren. De geboorte is volgens het themapark bijzonder, omdat er wereldwijd slechts vier parken bekend zijn waar deze haaiensoort in gevangenschap geboren wordt.

De moeder van de haaitjes is verplaatst naar een ander aquarium, omdat de moeder na twaalf uur haar eigen kinderen niet meer herkent en op zou kunnen eten.