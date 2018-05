Goed nieuws-overzicht: Nieuwe Rembrandt ontdekt, zeldzame vissen gevonden

Nederlanders positiever over homoseksualiteit en genderdiversiteit

Nederlanders denken steeds positiever over homoseksualiteit en genderdiversiteit, dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Daar staat tegenover dat het met de rechten van de lhbt-gemeenschap slechter gesteld is dan voorheen.

Nederland staat niet meer in de top tien van landen waar de rechten van mensen uit de lhbt-gemeenschap goed geregeld zijn. Ondanks de licht toenemende tolerantie is dit volgens lhbt-belangenorganisatie COC een "wake-up call".

Kunsthistoricus ontdekt onbekend schilderij van Rembrandt

Kunstkenner Jan Six uit Amsterdam heeft ontdekt dat een recent door hem gekocht schilderij van Rembrandt is. Het schilderij is vermoedelijk in 1634 gemaakt. Op het doek is een onbekende man te zien. Waarschijnlijk was het onderdeel van een dubbelportret.

Het is de eerste ontdekking van een nieuwe Rembrandt sinds 1974.

Zeldzame kleine modderkruipers ontdekt bij Marker Wadden

In het natuurgebied de Marker Wadden hebben onderzoekers modderkruipers gevonden. De zeldzame vissoort komt vooral voor in sloten en kleine riviertjes.

Het diertje wordt in Nederland steeds zeldzamer, doordat zijn leefomgeving wordt aangetast. De vondst is dan ook een opsteker voor de onderzoekers van onder meer de Rijksuniversiteit Groningen en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Nieuwe afspraken over bescherming Waddengebied

Meer goed nieuws over de natuur in Nederland. Nederland, Denemarken en Duitsland hebben namelijk samen nieuwe plannen gemaakt om de Wadden te beschermen.

De landen gaan kijken hoe de vispopulatie in stand kan worden gehouden, hoe het aantal broedvogels weer kan gaan toenemen en wat het effect van klimaatverandering is op het gebied.

Getto-uitkering Tweede Wereldoorlog telt niet meer mee voor verzamelinkomen

De uitkering die ongeveer driehonderd Nederlanders jaarlijks krijgen omdat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog in een getto hebben gezeten, telt niet meer mee in het verzamelinkomen. Dat is mogelijk door een wetswijziging. Jarenlang was dat wel het geval, waardoor het bedrag meetelde voor de belasting en bijvoorbeeld de zorgtoeslag van deze mensen lager werd.

Besloten is dat de getto-betaling voortaan een onder de zogenoemde eindheffing vallende uitkering van publiekrechtelijke aard is.