Amerikaan (93) slaat eerste hole-in-one na 65 jaar lang golfen

"Het was alsof God wist dat het mijn laatste ronde zou zijn", zegt Bender tegen een lokale krant. De hobbygolfer was naar eigen zeggen "onder de indruk" toen hij de bal na één slag in de hole zag verdwijnen.

De 93-jarige man begon met golfen toen hij 28 jaar oud was. Zijn eerste ronde speelde hij met collega's, waarna hij geïnteresseerd raakte in de sport. Op een bepaald punt in zijn leven stond hij maar liefst zes dagen in de week op de golfbaan. Tot een hole-in-one was de golfer echter nooit gekomen.

De manager van de golfbaan vertelt aan de krant dat ook de laatste ronde van Bender "niet zo goed ging". De 93-jarige golfer had eerder zelfs zeven slagen nodig om de golfbal in de hole te krijgen.

Bender stelt het jammer te vinden dat hij nu "met pensioen" gaat, maar hij zegt ook dat hij het spel niet eeuwig kan blijven spelen.

