Goed nieuws-overzicht: Afname broeikasgassen, nieuwe uitrusting militairen

Defensie gaat persoonlijke gevechtsuitrusting militairen vervangen

Het ministerie van Defensie gaat de persoonlijke gevechtsuitrusting van militairen vervangen. De belangrijkste reden is dat de huidige uitrustingsstukken steeds meer tekortkomingen vertonen.

Door missie-ervaringen zijn de eisen en wensen hoger geworden ten aanzien van de nieuwe gevechtsuitrusting. De onderdelen van de huidige gevechtsuitrusting sloten niet altijd even goed op elkaar aan, was de bevinding.

Presentator Chriet Titulaer geëerd met holografisch monument

De vorig jaar overleden wetenschapper en tv-presentator Chriet Titulaer heeft woensdag een holografisch monument gekregen. Het Virtual Memorial for Chriet staat in Hout-Blerick, het geboortedorp van de markante wetenschapper.

Titulaer zou woensdag 75 jaar zijn geworden. "Zijn overlijden in april vorig jaar en de reacties die daarop volgden, maakten duidelijk welke rol Chriet heeft gespeeld in de Nederlandse cultuur. Dus een eerbetoon was niet meer dan logisch", zegt Daan de Haan, initiatiefnemer van het monument.

Mel B. bevestigt tekenen contract alle originele Spice Girls

Mel B. heeft bevestigd dat alle originele leden van de Spice Girls een contract hebben getekend bij manager Simon Fuller.

"We zijn nog dingen aan het uitzoeken, maar we hebben alle vijf getekend bij Simon Fuller", vertelt de zangeres, die voluit Melanie Brown heet, in de Britse talkshow Loose Women.

De Spice Girls worden beschouwd als een van de succesvolste meidengroepen aller tijden en scoorden diverse hits tussen 1996 en 2001. De groep bestond uit Victoria Beckham, Emma Bunton, Melanie Chisholm, Melanie Brown en Geri Halliwell. Die laatste verliet de groep in 1998 voor een solocarrière.

Nederland stootte in 2017 minder broeikasgassen uit

De hoeveelheid broeikasgassen die Nederland vorig jaar uitstootte is met 1 procent gedaald ten opzichte van 2016. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS en RIVM. Dit komt vooral doordat er minder steenkool is verstookt voor stroomproductie.

Per saldo kwam de uitstoot van broeikasgassen in 2017 uit op 193 miljard kilo. Uit het onderzoek blijkt dat de Nederlandse uitstoot de afgelopen vijf jaar vrijwel constant was. In 2017 lag de totale hoeveelheid 13 procent lager dan in 1990.

Ratten na grootste verdelgingsactie ooit verdreven van Zuid-Atlantisch eiland

Na de grootste rattenverdelgingsactie ooit zijn er geen ratten meer te vinden op het Britse eiland Zuid-Georgia in de Zuid-Atlantische zee. De actie duurde zes jaar en heeft meer dan 11 miljoen euro gekost.

De ratten hoorden niet op het eiland, ze kwamen aan land via de boten van walvisvaarders in de negentiende eeuw. Deze gebruikten het eiland als aanleghaven.

De ratten bedreigden het voortbestaan van de vele vogelsoorten die op Zuid-Georgia wonen. Op het eiland leven miljoenen vogels, verdeeld over meer dan dertig soorten. Doordat er geen bomen op het eiland staan, broeden al die vogels op de grond. De ratten konden daardoor eieren en kuikens opeten. Ook vielen de knaagdieren aanzienlijk grotere albatrossen aan.

Waylon door naar finale Eurovisie Songfestival

Zanger Waylon heeft donderdagavond een plek weten te bemachtigen in de finale van het Eurovisie Songfestival. Waylon zal zaterdag optreden samen met 25 andere zangers die hun land vertegenwoordigen.

De finaleplaatsen werden deels bepaald aan de hand van stemmen vanuit huis en deels aan de hand van juryleden uit alle deelnemende landen. Andere landen die donderdag de finale wisten te behalen zijn Noorwegen, Servië, Denemarken, Moldavië, Australië, Hongarije, Zweden, Slovenië en Oekraïne.

Bookmakers hadden al voorspeld dat Waylon een plek in de finale zou bemachtigen. Volgens de voorspellingen zou hij de negende plaats halen.

Rondleidingen in gebarentaal in Groninger Museum

Bij een opkomende expositie in het Groninger Museum zullen rondleidingen in gebarentaal worden aangeboden. Het museum doet hierbij mee aan het landelijk programma Musea in Gebaren.

Bij deze actie worden dove mensen tot museumgids opgeleid, om bezoeken voor doven en slechthorenden toegankelijker te maken.

Radio Filharmonisch Orkest krijgt eerste vrouwelijke chef-dirigent

Het Radio Filharmonisch Orkest krijgt een vrouwelijke chef-dirigent. Daarmee is het het eerste Nederlandse symfonieorkest met een vrouw in deze functie.

De 36-jarige Amerikaanse Karina Canellakis is vanaf 1 september 2019 voor minstens vier jaar aan het orkest verbonden. Ze is de opvolger van Markus Stenz.

In maart maakte Canellakis haar debuut bij het Radio Filharmonisch Orkest in Utrecht en Amsterdam, met werken van Britten, Shostakovich en Beethoven. Voor veel orkestleden was dat aanleiding om voor haar aanstelling als chef-dirigent te pleiten.

Zeldzame vlindersoort grote vos duikt weer op in Nederland

Een vlindersoort die nagenoeg uit de Nederlandse natuur was verdwenen, is in de afgelopen weken op zeker dertig plaatsen waargenomen. De zogenaamde 'grote vos' geldt als ernstig bedreigd.

Grote vossen, te herkennen aan hun oranjebruine kleur en zwarte vlekken in een specifiek patroon, leken in de eerste jaren van deze eeuw helemaal verdwenen uit Nederland.

Waarschijnlijk hebben de vlinders in Nederland overwinterd, meldt de Vlinderstichting via de website Nature Today. De vraag is nu of ze zich succesvol zullen voortplanten.