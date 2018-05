Bezoekers Beekse Bergen bijna aangevallen door jachtluipaarden

Andere bezoekers van het park hebben het voorval gefilmd.

Op de beelden is te zien hoe twee volwassenen en een jong kind uit een auto met een Frans kenteken stappen om de dieren te bekijken. Maar de jachtluipaarden benaderen de groep van achteren.

De roofdieren maken vervolgens enkele snelle bewegingen. De mensen schrikken hiervan en lopen terug naar hun auto. Meerdere keren lijken de jachtluipaarden uit te willen halen, maar het loopt uiteindelijk toch goed af voor deze bezoekers.

Volgens de eigenaar van het park, Libéma Vakantieparken, is het verboden om in dat deel van het park uit de auto te stappen. "Over de risico's daarvan informeren we in meerdere talen in het park", aldus een woordvoerder tegen de NOS.

Strandwandeling

Beekse Bergen wist aanvankelijk niet wat er was voorgevallen. ''Niemand was op de hoogte van het feit dat mensen een soort strandwandeling hebben gemaakt in het verblijf van de jachtluipaarden", zegt manager van het park Niels de Wildt op NPO Radio 1.

De dieren hadden volgens De Wildt geen honger en zaten niet ''in de jacht’’, maar reageerden uiteindelijk wel ''op dit uitzonderlijke bezoek".

De Wildt erkent dat het park in dit soort gevallen niet kan ingrijpen. ''Alles met camera's monitoren is een onbegonnen zaak. Het park is daarvoor veel te groot."