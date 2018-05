Australiër breekt wereldrecord met oplossen Rubiks kubus in 4,2 seconden

Zemdegs vestigde het nieuwe wereldrecord op een toernooi in Melbourne. Het oude record stond op 4,59 seconden en was sinds oktober in handen van een Zuid-Koreaan. Die tijd wist Zemdegs in januari al te evenaren.

Het record van Zemdegs is erkend door de World Cube Association, de internationale bond die over de kubuswedstrijden gaat.

Het Nederlands record is in handen van Mats Valk. In 2016 loste hij de kubus op in 4,74 seconden. Dat was destijds het wereldrecord, maar inmiddels is Valk met die prestatie afgezakt naar de vierde plaats op de wereldranglijst.

De Rubiks kubus bestaat uit zes gekleurde kanten met elk negen vakjes. Het spel is in 1974 ontworpen door de Hongaar Erno Rubik. Hij gebruikte het speeltje tijdens zijn lessen wiskunde. Wereldwijd zijn er 350 miljoen exemplaren verkocht.