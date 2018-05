Amazon CEO helpt bij terugvinden door bezorger gestolen hond

Dat schrijft Business Insider zaterdag.

De pakketbezorger kwam vorige week bij het huis van Richard Guttfield in het Britse Hertfordshire. Toen er niemand thuis bleek, liet de bezorger zichzelf binnen om het pakket neer te zetten. Toen heeft hij ook de hond meegenomen.

Nadat Guttfield thuis was gekomen, merkte hij dat zijn hond, een elf maanden oude Schnauzer genaamd Wilma, verdwenen was. Hij zag wel dat zijn Amazon-pakket was bezorgd en dacht eerst dat de hond misschien naar buiten was gerend toen de bezorger de deur opende.

Klantenservice

Hij belde direct de klantenservice om te achterhalen wie het de bezorger was, om hem te kunnen vragen of hij de hond had zien wegrennen. Na drie dagen zonder resultaat bijna constant aan de lijn gehangen te hebben met medewerkers van Amazon, besloot Guttfield het hogerop te zoeken en mailde hij Bezos.

Daarna ging het balletje snel rollen. Bezos stuurde de mail door naar mensen binnen het bedrijf die Guttfield konden helpen. De naam en het adres van de bezorger werden achterhaald met behulp van trackingsoftware. Op het adres van de man vond de politie Wilma, die werd teruggegeven aan Guttfield.

Volgens de eigenaar was Wilma nog een beetje onwennig, maar gaat het verder goed met de hond.

