Goed nieuws-overzicht: Contractlonen stijgen en griepepidemie voorbij

Australische onderzoekers vinden gezonde Tasmaanse duivels

Australische onderzoekers hebben een groep van veertien gezonde Tasmaanse duivels gevonden. De diersoort wordt geteisterd door een dodelijke vorm van kanker in het gezicht, dat wordt overgedragen als ze bijten of paren.

Door deze ziekte is de populatie van de Tasmaanse duivels in de laatste twee decennia met ongeveer tachtig procent afgenomen. De gezonde dieren bieden nieuwe hoop dat de met uitsterven bedreigde diersoort gered kan worden.

Man wint ruim 2,7 miljoen euro in casino in Eindhoven

Een man heeft afgelopen zondag de zogenoemde Mega Millions Jackpot, een geldprijs van 2.781.929,10 euro belastingvrij, gewonnen in Holland Casino in Eindhoven. Hij kreeg de cheque meteen uitgereikt.

Noord- en Zuid-Korea werken aan verzoening

Afgelopen week maakten zowel Noord- als Zuid-Korea bekend dat zij allebei hun propagandaluidsprekers aan de grens weghalen. Zuid-Korea maakte maandag bekend dit te doen en liet dinsdag weten dat zij zien dat ook Noord-Korea ook de apparatuur aan het verwijderen is.

Een ander verzoeningsgebaar was het besluit van de Noord-Koreanen om deze week de klok gelijk te zetten met het buurland. Noord-Korea veranderde in 2015 van tijdzone, om te vieren dat het zeventig jaar daarvoor bevrijd was van de Japanse bezetter. Japan en Zuid-Korea liggen in dezelfde tijdzone.

Ook heeft Noord-Korea bekendgemaakt, via de Zuid-Koreaanse President Moon Jae-in, de grootste nucleaire testlocatie in het land te sluiten.

De besluiten van de buurlanden zijn genomen naar aanleiding van de vredesgesprekken die vorige week vrijdag plaatsvonden. In een unieke bijeenkomst kwamen de Zuid-Koreaanse president en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un overeen dat ze permanente vrede willen.

Griepepidemie na twintig weken officieel voorbij

Gezondheidsinstituut Nivel maakte dinsdag bekend dat het aantal nieuwe griepgevallen twee weken achter elkaar laag genoeg was om de griepepidemie officieel ten einde te verklaren.

De griepgolf duurde twintig weken, twee keer zo lang als gemiddeld.

Afgelopen week waren nog maar 24 op de 100.000 mensen geveld door de griep. Een week eerder stond de teller nog op 36. Er is sprake van een epidemie wanneer meer dan 51 op de 100.000 mensen ziek zijn.

Man die in slaap viel in Groningse dixi krijgt wekker en bloemen

De man die de ochtend na Koningsdag wakker werd in een al naar de opslag vervoerde dixi , heeft excuses aangeboden gekregen van de beheerder van het mobiel toilet. Hij kreeg volgens RTV Noord een bos bloemen, een schoonmaakpakket en een wekker.

De feestvierder was op Koningsdag in de dixi in slaap gevallen en moest de politie inschakelen om bevrijd te worden. Het toilet was toen al verplaatst naar een industrieterrein.

Ontdekte waterkevers vernoemd naar André Kuipers en Leonardo DiCaprio

Tijdens een expeditie in Borneo zijn twee nieuwe soorten waterkevers ontdekt. Deze zijn in februari vernoemd naar astronaut André Kuipers en acteur Leonardo DiCaprio. Het onderzoek waarin dit bekend werd is maandag gepubliceerd.

De Grouvellinus Andrekuipersi en de Grouvellinus Leonardodicaprioi hebben de namen gekregen omdat beide mannen zich hebben ingezet voor het milieu.

Een betrokken onderzoeker zei tegen de Guardian: "We willen hiermee benadrukken dat zelfs het kleinste wezen belangrijk kan zijn, zoals dit kleine kevertje dat hiervoor nog bij niemand bekend was."

'Contractlonen stijgen volgend jaar met zo'n 3 procent'

De oplopende spanning op de arbeidsmarkt lijken zich in hogere lonen te gaan vertalen. ABN Amro voorziet voor 2019 een stijging van 3 procent van de contractlonen.

Deze stijging ontleent de bank onder meer aan cijfers van werkgeversvereniging AWVN, die laten zien dat onder voorbehoud al hogere lonen worden afgesproken. Daar komt straks nog het effect van inflatie door de btw-verhoging bij.

De bank stelt in zijn rapport Nederlandse economie in zicht dat het aantal banen blijft toenemen. Er zijn ook nog steeds veel mensen die aan het werk willen, maar volgens de bank zijn het er onvoldoende om de banengroei helemaal op te vangen. ABN Amro ziet werkloosheid dalen tot 3,5 procent.

Baskische terroristische beweging ETA houdt formeel op te bestaan

De separatistische Baskische terroristische beweging ETA heeft zichzelf donderdag formeel opgeheven. Daarmee komt een einde aan de laatste gewapende opstand in West-Europa en bijna vijftig jaar van geweld.

De beweging ETA vocht tegen de Spaanse regering voor een onafhankelijk Baskenland. Circa achthonderd mensen zijn om het leven gekomen door deze strijd.

Donornier werkt beter door nieuwe techniek

Een nieuwe techniek die donornieren beter laat werken, is onlangs voor het eerst succesvol toegepast in het Erasmus MC. Bij de 'warme perfusie' wordt de normale omgeving van de nier nagebootst door het kort voor transplantatie door te spoelen met een verwarmd mengsel van bloed, medicijnen en voedingsstoffen.

De techniek zorgt onder meer voor de verwijdering van afvalstoffen uit de nier en kan met name de kwaliteit van oude donornieren verbeteren. Door toepassing van de warme perfusie kan de patiënt direct na transplantatie van de dialyse af, terwijl dat normaal weken kan duren.

Slechtvalkjes geboren in Groningen en Alphen aan den Rijn

Zowel in de nestkast aan het Gasunie-gebouw in Groningen als op de zendmast in Alphen aan den Rijn zijn slechtvalkkuikens geboren.

In beide nestjes zijn elk vier eitjes gelegd, waarvan deze week de eersten zijn uitgekomen. Maandag kroop het eerste kuikentje uit een ei in Alphen aan den Rijn. Donderdag kwam het eerste ei in Groningen uit.