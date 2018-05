Premier Nieuw-Zeeland steunt campagne om land op wereldkaarten te krijgen

In een video van het bedrijf Tourism New Zealand ontdekt cabaretier Rhys Darby dat er een wereldwijde samenzwering tegen het land is. Daarop belt hij premier Ardern.

"Engeland wil van onze 'All Blacks' (het nationale rugbyteam, red.) af en Frankrijk wil ons niet op de kaart vanwege onze geweldige wijnen", aldus Darby. Ardern denkt in de video eerst dat het toeval is, maar na "overtuigend bewijs" van Darby denkt ze ook dat er meer aan de hand is.

Ardern doet mee aan de ludieke campagne om het onderwerp op een grappige manier onder de aandacht te brengen.

Sociale media

Het blijkt dat Nieuw-Zeeland op veel kaarten is weggelaten. Zo staat het land niet op kaarten van onder meer Ikea en Starbucks, maar ook in een aflevering van Star Trek is het land niet te zien bij een shot vanuit de ruimte.

De campagne werd snel gevolgd door een Tumblr-pagina waar foto's van wereldkaarten zonder Nieuw-Zeeland worden geplaatst. Ook op andere sociale media plaatsen Nieuw-Zeelanders veel foto's van wereldkaarten waar hun land niet op staat.

Tourism New Zealand heeft er een positieve draai aan gegeven en is een campagne gestart waarin de wereldkaarten zonder het land worden gebruikt om publiciteit te krijgen. De campagne is volgens het bedrijf vooral een manier om het land wat bekender te maken als vakantieland.