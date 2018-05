Amerikaanse winkeldief gepakt door vingerafdruk in speelgoedklei

Hij probeerde beveilingsapparatuur uit te schakelen met de klei, schrijft persbureau Associated Press donderdag.

Een medewerker van een Walmart-supermarkt in Leicester trof in december 2017 klei van Play-Doh aan op zogenaamde 'spiderwrapbeveiligingsapparatuur'. Spider wrap is een soort beveiliging waarbij vier kabels over een product worden gespannen en samenkomen in een slot met een alarm.

De dief had de apparatuur met de klei bedekt in een poging deze uit te schakelen. Toen dit mislukte, vluchtte hij. De man liet zijn vingerafdrukken echter achter in de klei. Maandag liet de lokale politie weten dankzij deze afdrukken een match te hebben gevonden en de verdachte te hebben gepakt.

De 55-jarige man blijkt een lang strafblad te hebben en in twee andere staten arrestatiebevelen tegen hem open hebben staan. De politie van Massachusetts heeft hem het onwettelijk verwijderen van beveiligingsapparatuur ten laste gelegd.