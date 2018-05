Oudste wetenschapper Australië (104) wijkt uit naar Zwitserland voor euthanasie

De 104-jarige David Goodall is niet ziek, maar zijn levenskwaliteit is de laatste tijd hard achteruit gegaan. Reden voor hem om een afspraak te maken bij een levenseindekliniek in Basel, waar hij in mei naartoe zal gaan om zijn laatste adem uit te blazen.

"Ik vind het jammer dat ik deze leeftijd heb bereikt", zei hij op zijn verjaardag tegen ABC. "Ik ben niet gelukkig en ik wil dood. Dat is niet verdrietig, het is verdrietig als iemand die dood wil, niet dood mag gaan."

Het is in Australië niet toegestaan om iemand te helpen sterven. De staat Victoria heeft euthanasie wel toegestaan, maar die maatregel gaat in juni volgend jaar in. Daarnaast is het alleen geldig voor mensen met een levensverwachting van minder dan zes maanden, zo schrijft The Guardian.

"Ik vind dat een oud persoon zoals ik het volle recht moet hebben op hulp bij een levenseinde", aldus de wetenschapper. Hij hoopt dat zijn situatie de discussie over euthanasie onder de aandacht brengt.

Businessclass

Een Australische organisatie, die pleit voor de mogelijkheid tot euthanasie, heeft geld opgehaald zodat Goodall businessclass naar Zwitserland kan vliegen.

Goodall kreeg in 2016 internationaal aandacht toen zijn werkgever, de universiteit van Perth, besloot dat hij niet langer fit genoeg was om naar zijn werkplaats te reizen. De ecoloog wilde gewoon doorwerken en kreeg daarbij steun van collega's over de hele wereld. Uiteindelijk kreeg hij een nieuwe werkplek dichter bij zijn huis.