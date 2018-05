Japanse crimineel opgepakt na klopjacht met duizenden agenten

Opmerkelijk Feestvierder bevrijd uit weggetakelde dixi in Groningen 7 x gedeeld Een jonge Groninger die Koningsdag feestend doorbracht in Groningen, is zaterdagochtend wakker geworden in een dixi. De man moest bevrijd worden uit het mobiele toilet, dat al was afgevoerd naar een industrieterrein net buiten het centrum.