Marokkaan met negen kinderen blijkt al halve eeuw onvruchtbaar

De Belgische krant Het Nieuwsblad meldt op basis van het Marokkaanse dagblad Al Massae dat de uroloog vaststelde dat de man een spatader in zijn teelballen had. Dit zorgt ervoor dat bloed terugstroomt naar de balzak, waardoor een zogeheten spataderkluwen ontstaat. Een van de mogelijke gevolgen is dat de temperatuur in de balzak stijgt, waardoor de zaadcelproductie in het geding komt. Bij de Marokkaanse man was de situatie zo ernstig, dat hij volledig onvruchtbaar was.

De man heeft zijn conclusies getrokken en een echtscheiding aangevraagd. Zijn echtgenote riskeert bovendien een gevangenisstraf van een maand tot een jaar. Buitenechtelijke relaties zijn bij wet verboden in Marokko.