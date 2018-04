Australische jongen (12) pakt vliegtuig naar Bali met creditcard ouders

Opmerkelijk Duizend jaar oude schat van Deense koning Blauwtand ontdekt in Duitsland 19 x gedeeld Archeologen hebben in een akker op het eiland Rügen in Noord-Duitsland een waardevolle zilveren schat ontdekt uit het einde van de tiende eeuw. Een deel van de vondst wordt toegewezen aan het bewind van de Deense koning Harald Blauwtand (910-987).