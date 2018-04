Goed nieuws-overzicht: Schildpad krijgt nieuw schild en ouderen een hypotheek

Ook bij 'wilde staking' krijgt vliegtuigpassagier compensatie

Vliegtuigpassagiers hebben ook recht op compensatie als hun vlucht wordt geannuleerd of vertraagd door een ‘wilde staking’ van het cabinepersoneel. Als een luchtvaartmaatschappij onverwacht een reorganisatie aankondigt, valt een staking onder de normale risico's van een luchtvaartbedrijf. Dat heeft het Europees Hof van Justitie afgelopen dinsdag bepaald.

Makkelijker een hypotheek voor ouderen

Het wordt voor ouderen makkelijker om een hypotheek te krijgen. De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verruimt namelijk de mogelijkheden voor senioren die tien jaar of minder voor hun AOW zitten. Geldverstrekkers kijken daarbij naar de werkelijke maandlasten en houden rekening met het inkomen dat al zeker is na het pensioen.

Dat veel ouderen problemen hebben om een nieuwe lening te krijgen, komt doordat hypotheekverstrekkers hun inkomen na het pensioen als onzeker zien. De nieuwe wijzigingen moeten zorgen dat hypotheekverstrekkers beter en flexibeler omgaan met individuele situaties.

'Nieuw' schild voor schildpad na noodlottige val

Toen een bijna 41 kilo zware Afrikaanse sporenschildpad uit het Amerikaanse San Diego probeerde te vluchten voor een hond, viel hij van een drie meter hoge muur en brak hij zijn schild.

Dierenartsen schoten het dier te hulp: tijdens een drie uur durende operatie repareerden ze zijn schild. Daarbij maakten ze onder andere gebruik van kabelbinders, schroeven en materiaal voor gebitsprotheses. Kosten: vierduizend euro.

Het circa veertig jaar oude dier zal waarschijnlijk nog lang van zijn opgelapte pantser kunnen genieten: Afrikaanse sporenschildpadden worden gemiddeld zeventig jaar.

Afgestudeerde hbo'ers doen het goed op de arbeidsmarkt

De werkloosheid onder hbo-afgestudeerden is voor het vierde opeenvolgende jaar gedaald. Nog maar 3,2 procent had in 2017 geen baan. "Dat is een daling van 4,1 procentpunt in vier jaar tijd", berekende de Vereniging Hogescholen op basis van de nieuwe HBO-Monitor.

De werkloosheid is terug op het niveau van voor de crisis, die in 2008 begon. Van de werkenden had maar liefst 87 procent binnen drie maanden een baan te pakken en anderhalf jaar na afstuderen heeft de helft een vaste aanstelling.

Giraffe en franjeaap geboren

Verschillende Nederlandse dierentuinen konden afgelopen week geboortekaartjes de deur uit doen. In Diergaarde Blijdorp werd dinsdag een franjeaapje geboren. Of het een mannetje of een vrouwtje betreft is nog onduidelijk, want moeder houdt het jong stevig tegen zich aan. Het is de negende lid van het franjeapengezin dat in het Rotterdamse dierenpark woont.

Artis verwelkomde een kleine netgiraffe. Het hengstje maakte het nog even spannend - de bevalling duurde langer dan bij de soort normaal is - maar kwam uiteindelijk in goede gezondheid ter wereld. Hij behoort tot een kwetsbare diersoort: in de afgelopen 25 jaar is het aantal netgiraffen in het wild met 80 procent gedaald.

'Amsterdamse' aasgieren uitgezet op Sardinië

Twee jonge vale gieren uit dezelfde Amsterdamse dierentuin vierden een ander belangrijk levensmoment: ze sloegen hun vleugels uit... op Sardinië.

De vale gier is sinds de jaren zeventig een bedreigde diersoort op het Italiaanse eiland, nadat boeren zich aanwenden om vergiftigde karkassen op hun land achter te laten om ze te verdelgen. Inmiddels is het tij gekeerd en wordt getracht de aaseters terug te brengen. De Amsterdamse gieren maken deel uit van een project om zestig vale gieren uit te zetten op Sardinië.

