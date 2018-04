Limburgse vriendinnengroep vindt ruim 26.000 euro tijdens weekendtrip

De acht vrouwen hadden in het weekend van 10 maart een appartement gehuurd in Valkenburg, waar één van hen een make-uptasje vond in een slaapkamer. Daar bleek een bedrag van meer dan 26.000 euro aan cash in te zitten, zo meldt 1Limburg. De politie bevestigt dat bericht.

De dames dachten erover na om het geld uit te geven, maar hebben de tas inclusief inhoud toch ingeleverd bij de politie. "Toen we eenmaal doorhadden dat het om zo'n hoog bedrag ging, vertrouwden we het niet meer", aldus een van de vrouwen tegen de Limburgse nieuwssite.

De politie heeft vervolgens contact met de eigenaar van het appartement opgenomen. Die beweert dat het gevonden geldbedrag van hem is. Een woordvoerder liet aan 1Limburg weten dat de tas met geld echter nog steeds op het bureau ligt. "Als het om zulke bedragen gaat willen we dat natuurlijk zorgvuldig checken."

Waarschijnlijk houden de acht vriendinnen niets over aan hun goede daad. "We hebben begrepen dat we geen vindersloon krijgen", zei een van de vinders. "Een klein beetje spijt heb ik er wel van."