Japanner (112) erkend als oudste man ter wereld

Nonaka is geboren op 25 juli 1905. Hij neemt de titel van oudste man ter wereld over van de Spanjaard Francisco Nunez Olivera, die eerder dit jaar op 113-jarige leeftijd overleed.

In zijn jeugd werkte Nonaka als boer en houthakker. Later was hij eigenaar van een spa in zijn woonplaats Ashoro op het Japanse eiland Hokkaido. Nonako is nog regelmatig in de spa te vinden, daarnaast is hij liefhebber van aardbeiencake.

Volgens Guinness World Record is de oudste man die ooit heeft geleefd ook een Japanner. Jiroemon Kimura overleed in 2013 op 116-jarige leeftijd. De Française Jeanne Louise Calment is met 122 jaar de oudste persoon ooit. Zij overleed in 1997.