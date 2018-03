Goed nieuws-overzicht: Oranje wint van Portugal en meer vrouwen in de raad

Oranje wint na 27 jaar van Portugal

Het Nederlands elftal heeft maandag voor het eerst in 27 jaar een klinkende overwinning op Portugal geboekt.

De equipe van bondscoach Ronald Koeman was in het Zwitserse Genève met 0-3 te sterk voor de regerend Europees kampioen. Alle treffers vielen voor de pauze. Het ging om een oefenpotje.

Recordaantal vrijwilligers ruimt zwerfvuil op

Een recordaantal van 133.000 vrijwilligers heeft zaterdag meegedaan aan de zestiende editie van de Landelijke Opschoondag om zwerfvuil op te ruimen.

Vorig jaar deden nog 113.000 Nederlanders mee met de schoonmaak. Een woordvoerder van de stichting Nederland Schoon verklaart de hoge opkomst, doordat “steeds meer mensen zich verantwoordelijkheid gaan voelen voor hun omgeving”.

Meer maatregelen tegen kinderporno

Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie) wil nog dit jaar een actieprogramma in werking stellen om de verspreiding van kinderporno op internet tegen te gaan.

Samen met onder meer de politie, Justitie en hulpverleners gaat hij onder meer bekijken of er een zwarte lijst kan worden gemaakt van zogeheten 'bad hosters' die willen verdienen aan kinderporno en andere illegale content.

Verder werken het bedrijfsleven, de TU Delft en het ministerie van Economische Zaken aan een meetmethode om te kunnen monitoren hoe ondernemingen omgaan met meldingen van kinderporno.

Amerikaanse ijswinkel komt naar Nederland

De Amerikaanse ijswinkelketen Baskin-Robbins komt naar Nederland. Eind volgende maand opent de eerste Nederlandse winkel van het merk. Waar de zaak wordt gevestigd, wordt later bekendgemaakt.

Nog dit jaar volgen een tweede en een derde ijssalon. In de jaren erna wil Baskin-Robbins uitbreiden naar tien tot vijftien winkels in Nederland. De Nederlandse winkels gaan naast ijsjes en milkshakes ook ijstaarten, warme dranken en gebak zoals crèpes en wafels verkopen.

Gezondheidsraad geeft groen licht aan hiv-pil

PrEP, een pil die voorkomt dat mensen hiv oplopen bij onveilige seks, zou volgens de Gezondheidsraad beschikbaar moeten zijn voor risicogroepen zoals homoseksuele mannen. De raad noemt de pil onderdeel van “essentiële zorg”.

PrEP is volgens de Gezondheidsraad zowel medisch als wat betreft de kosten effectief. De raad adviseert het middel te verstrekken aan risicogroepen en daarbij goede medische begeleiding aan te bieden.

In Nederland zijn ongeveer 20.000 mensen besmet met hiv, jaarlijks komen er zo'n 800 bij. PrEP kan volgens de Gezondheidsraad helpen het aantal omlaag te brengen.

Canadese tiener wint met lot levenslang inkomen met kraslot

Een Canadese tiener die voor het eerst in haar leven een lot kocht, heeft daar een flink inkomen aan overgehouden. De 18-jarige Charlie Lagarde uit Montérégie ontvangt de rest van haar leven duizend dollar (ruim 625 euro) per week.

Lagarde kocht het winnende kraslot van 4 dollar en een fles bubbeltjeswijn deze maand om haar achttiende verjaardag te vieren.

Ze won de jackpot en mocht kiezen tussen een eenmalige uitkering van een miljoen dollar of het levenslange inkomen, meldt Loto-Québec. Ze kreeg vanwege haar leeftijd het advies voor die laatste optie te gaan.

Grootste deel van Nederland optimistisch over staat van het land

De meeste Nederlanders zijn optimistisch over Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Vorig kwartaal waren de meeste Nederlanders nog pessimistisch, maar dat is dus snel omgeslagen.

Nederlanders hebben meer vertrouwen in de economie en de politiek dan bij de vorige meting.

Meer vrouwen in de gemeenteraad

Nu de rook van de gemeenteraadsverkiezingen is opgetrokken worden de raden gevormd. Het blijkt dat er in veel gemeentes meer vrouwen in de raad zijn gekomen dan de afgelopen vier jaar.

Het aandeel vrouwen in gemeenteraden in Nederland is met 6 procent gestegen van 28 naar 34 procent. Dat is nog steeds ver onder de helft, wat terug te zien is in het aantal gemeentes dat evenveel of meer vrouwen in de raad heeft. Alleen Waddinxveen zijn de vrouwen in de meerderheid. In Amsterdam is het gelijk verdeeld.

